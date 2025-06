“Front da Inclusão”: Prefeitura abre inscrições para a primeira semana de shows na Estação das Artes

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), abriu formulário de inscrições para as Pessoas com Deficiência (PcD) que queiram participar do “Front da Inclusão” nesta primeira semana de shows no Polo Estação das Artes, que terá sua programação iniciada nesta quarta-feira (11).

Estão sendo disponibilizadas 60 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://mossorocidadejunina.com.br