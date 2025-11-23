Frei Gilson tem show confirmado para a Festa da Padroeira de Natal em 2026

A Arquidiocese de Natal confirmou a presença de um dos maiores nomes da música católica no Brasil, Frei Gilson, para um show na capital potiguar. O anúncio foi realizado no encerramento dos festejos da 272ª Festa de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade.

O Monsenhor Valquimar Nogueira, pároco da Catedral e vigário geral da Arquidiocese, informou que o evento está marcado para o dia 10 de outubro de 2026 e servirá como o lançamento da próxima edição da tradicional Festa da Padroeira.

Frei Gilson é um sacerdote católico que ganhou grande popularidade nas redes sociais por meio de seu ministério Som do Monte e por suas transmissões ao vivo de orações na madrugada, sendo conhecido por canções como “Eu Te Levantarei” e “Acalma Minha Tempestade”.

