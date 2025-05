Fraude no INSS: PF apreende cadernos com anotação de suposta propina para cúpula do órgão

Por Reynaldo Turollo Jr, Isabela Camargo, g1 e TV Globo — Brasília

06/05/2025 15h37 Atualizado há uma hora

PF acusa 3 diretores no INSS de embolsar milhões para manter fraudes iniciadas em 2019 — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Fraude no INSS: PF aponta figura central no esquema criminoso

PF descobre assinaturas falsas usadas na fraude do INSS

As transações do ‘Careca do INSS’

Em um dos relatórios que integram o processo, a PF aponta que Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024.

“A partir da análise detalhada das transações financeiras […], é possível concluir que o esquema em questão envolve uma rede de empresas e pessoas físicas que atuam de forma coordenada para movimentar recursos advindos de um esquema ilícito, utilizando mecanismos complexos de envio e recebimento de valores entre as partes envolvidas”, apontou a PF.

Segundo as apurações, empresas de Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do ex-procurador-geral Virgílio Oliveira Filho, recebeu R$ 7,5 milhões do lobista.

Já o escritório de advocacia de Eric Douglas Martins Fidelis, filho de André Paulo Felix Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, recebeu R$ 1,5 milhão.

Por fim, Alexandre Guimarães, ex-Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, recebeu diretamente de Antunes R$ 313 mil.

“O ‘Careca do INSS’ desempenha o papel de facilitador no esquema, atuando como consultor para várias entidades que firmaram acordos de cooperação técnica com o INSS [para fazer os descontos em folha]”, diz a investigação.