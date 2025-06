O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou nesta terça-feira (24) que a ideia do órgão é começar a pagar valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões a partir de 24 de julho.

Fraude no INSS: devolução de valores a aposentados deve começar em 24 de julho, diz presidente

Pagamentos devem ser feitos em lotes a cada 15 dias. No primeiro, 1,5 milhões de beneficiários seriam contemplados. Segundo INSS, 3,4 milhões pediram ressarcimento.

Por Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

24/06/2025 16h28 Atualizado há 2 minutos

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou nesta terça-feira (24) que a ideia do órgão é começar a pagar valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões a partir de 24 de julho.

Waller deu a declaração durante audiência de conciliação convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, com representantes da Advocacia-Geral da União, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, além de integrantes do INSS.

Toffoli marcou a reunião justamente para que o governo apresente, entre outros esclarecimentos, um cronograma para a devolução de recursos descontados indevidamente.

Em abril, a Polícia Federal revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS.

A PF afirma que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Conforme o presidente do INSS, os pagamentos começariam em 24 de julho, em lotes a cada 15 dias. No primeiro lote, cerca de 1,5 milhão de beneficiários receberiam os valores.

O segundo pagamento seria em 9 de agosto; e o terceiro em 24 de agosto.

3,4 milhões não reconheceram descontos

Na audiência, Gilberto Waller que a intenção do governo é realizar o ressarcimento de valores de forma integral “o mais rápido possível” e relembrou as medidas já adotadas pelo governo, como a abertura de investigação contra 16 entidades associativas.

De acordo com o presidente do INSS, 27 milhões de aposentados não tiveram desconto algum.

Ele declarou também que, até o momento, 3.462.366 aposentados e pensionistas informaram não reconhecer descontos e pediram a devolução de valores.

Ele disse também que o governo quer dar tratamento diferenciado, com prioridade de atendimento, a pessoas mais vulneráveis a golpes, como idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas.

Também informou que o pagamento será feito direto na conta do beneficiário, sem burocracias e intermediários.