Maior exportador de frangos do mundo, o Brasil identificou o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial nesta quinta-feira (15), segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O caso ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O estado é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango brasileira. Em 2024, os gaúchos abateram 628 milhões de aves e exportaram 691.767 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

🥇O estado fica atrás do Paraná (que abate 2,146 bilhões de cabeças e exporta 2.171.025 toneladas da ave) e de Santa Catarina (com o abate de 762 milhões de cabeças e a comercialização externa de 1.166.848 toneladas).

✈️ As exportações brasileiras vêm crescendo desde 2018, quando o volume foi de 4.101 milhões de toneladas. Em 2024, o Brasil exportou 5.295 milhões de toneladas. Na comercialização global, o país é seguido por Estados Unidos (3.058 milhões de toneladas) e União Europeia (1.780 milhões de toneladas), de acordo com a ABPA.

💰A carne de frango brasileira vai para 151 países. Os principais compradores são a China (562.208 toneladas), os Emirados Árabes (455.121 toneladas), e o Japão (443.202 toneladas).

🥉Já no ranking mundial de produção, as granjas no Brasil ficam em 3° lugar, com 14.972 milhões de toneladas. O país fica atrás dos Estados Unidos (21.384) e China (15.000).

🐔Apesar de ser o grande exportador mundial, a maior parte do que o Brasil produz fica no próprio país, representando 64,64% da produção. Cada brasileiro consome cerca de 45 kg da ave por ano, de acordo com a ABPA.

Caso inédito

Segundo o governo federal, trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectado na avicultura comercial do país.

Frango em números: Brasil é o maior exportador mundial e China é maior cliente

O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou um foco de gripe aviária H5N1 em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Estado é o 3° maior produtor e exportador do país.

Por Vivian Souza

16/05/2025 14h40 Atualizado há 6 minutos

Brasil confirma 1º caso de gripe aviária em granja comercial

Brasil confirma 1º caso de gripe aviária em granja comercial

Maior exportador de frangos do mundo, o Brasil identificou o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial nesta quinta-feira (15), segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O caso ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O estado é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango brasileira. Em 2024, os gaúchos abateram 628 milhões de aves e exportaram 691.767 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

🥇O estado fica atrás do Paraná (que abate 2,146 bilhões de cabeças e exporta 2.171.025 toneladas da ave) e de Santa Catarina (com o abate de 762 milhões de cabeças e a comercialização externa de 1.166.848 toneladas).

Não há risco de contaminação por consumo de ovos e frangos, diz ministro após caso em granja no RS

✈️ As exportações brasileiras vêm crescendo desde 2018, quando o volume foi de 4.101 milhões de toneladas. Em 2024, o Brasil exportou 5.295 milhões de toneladas. Na comercialização global, o país é seguido por Estados Unidos (3.058 milhões de toneladas) e União Europeia (1.780 milhões de toneladas), de acordo com a ABPA.

💰A carne de frango brasileira vai para 151 países. Os principais compradores são a China (562.208 toneladas), os Emirados Árabes (455.121 toneladas), e o Japão (443.202 toneladas).

🥉Já no ranking mundial de produção, as granjas no Brasil ficam em 3° lugar, com 14.972 milhões de toneladas. O país fica atrás dos Estados Unidos (21.384) e China (15.000).

🐔Apesar de ser o grande exportador mundial, a maior parte do que o Brasil produz fica no próprio país, representando 64,64% da produção. Cada brasileiro consome cerca de 45 kg da ave por ano, de acordo com a ABPA.

Veja onde fica Montenegro, município com o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil — Foto: Arte g1

Veja onde fica Montenegro, município com o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil — Foto: Arte g1

Saiba mais:

China suspende compra de carne de frango do Brasil por 60 dias após 1º caso de gripe aviária em granja comercial

Caso inédito

Segundo o governo federal, trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectado na avicultura comercial do país.

Casos da doença registrados anteriormente no Brasil ocorreram em aves silvestres, ou seja, que vivem soltas na natureza, e em criações para subsistência, que não são comerciais.

Em 2023, por conta desses focos, o Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária no país.

O vírus da gripe aviária, H5N1, circula desde 2006, especialmente na Ásia, na África e no Norte da Europa.

“Nós tivemos a chegada deste vírus em aves migratórias, silvestres, há exatos 2 anos, e tínhamos, infelizmente, a convicção de que chegaria a granjas comerciais”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro à GloboNews.

Os Estados Unidos sofreram recentemente com os casos de contaminação em granjas, o que levou à morte de centenas de milhares de aves e fez o preço dos ovos disparar naquele país. Com isso, os EUA passaram a comprar este alimento do Brasil.

O Mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. “A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo”, diz comunicado da pasta.

O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas).

As autoridades sanitárias sustentam que já começaram a adotar as medidas previstas no plano nacional de contingência. O objetivo é conter a doença, garantir a segurança alimentar e evitar qualquer impacto na produção.

O governo já informou aos órgãos internacionais e parceiros comerciais do país sobre a ocorrência.