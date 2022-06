Franciscanos alemães elegem padre que se declara homossexual como superior

MUNIQUE, (ACI).- A província franciscana de Santa Isabel, na Alemanha, composta por cerca de 300 membros, elegeu como seu novo superior o padre Markus Fuhrmann, que há poucas semanas se declarou abertamente homossexual.

Em entrevista ao MK-Online, o site oficial de notícias da arquidiocese de Munique e Freising, o padre Fuhrmann explicou por que tornou pública sua homossexualidade.

“Se eu mesmo sou gay, então eu quero mostrar que também posso fazer parte da Igreja neste ministério. Isso é importante porque não deveria ser assim na Igreja. Infelizmente, há muita hipocrisia institucional em nossa Igreja”, disse.

O novo superior franciscano disse ainda que “apoia pessoalmente os esforços do Caminho Sinodal, sou a favor de um repensar crítico do celibato no modo de vida sacerdotal e sou a favor de que as mulheres tenham acesso aos ministérios ordenados”.

O Caminho Sinodal Alemão é um processo iniciado em dezembro de 2019 e envolve bispos e leigos da Alemanha para abordar questões como o exercício do “poder”, a moral sexual, o sacerdócio e o papel da mulher na Igreja, temas sobre os quais manifestaram, publicamente e em várias ocasiões, posições contrárias à doutrina católica.

Sobre o fato de seus irmãos franciscanos saberem de sua homossexualidade no momento de sua eleição, o novo superior alemão disse que “foi muito bom para mim saber que isso é muito positivo para os irmãos”.

“Recebo muito apoio, e talvez essa centelha de apreço possa se espalhar para outras áreas da igreja. Acho isso bom”, acrescentou.

Segundo o site franciscano, Stefan Federbusch foi eleito como vigário provincial. Como irmãos definidores foram eleitos Thomas Abrell, Thomas Ferencik, Martin Lütticke e Maximilian Wagner.

Markus Fuhrmann nasceu em 9 de agosto de 1971 em Hannover, capital da Baixa Saxônia, Alemanha. Fez os votos simples em 1998 e a profissão solene em 2003. Foi ordenado sacerdote em 7 de maio de 2005.

Na Província exerceu seu ministério na pastoral com indigentes em Colônia e, até o dia de sua eleição, foi vigário provincial.

Sobre seu futuro trabalho, o novo superior franciscano na Alemanha disse ao MK-Online que “uma grande mudança é iminente, e eu quero e devo moldá-la junto com os irmãos”.