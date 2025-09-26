Fotografia atual da eleição de 2026 no RN

Ney Lopes

O que se vê na política do RN é um estado de inércia e apatia. O calendário anda e com ele nada acontece, além do já previsto. Tudo gira em torno de algumas teorias e hipóteses esparsas. Enquanto isso, se aproxima 4 de outubro de 2026.

Pelas pesquisas, até agora, Fátima Bezerra, Rogério Marinho e Allyson Bezerra colocam-se a frente dos vários cenários para o governo do estado. Nada de novas alternativas ou nomes.

Uma análise individualizada dos personagens à frente da sucessão governamental e a disputa das vagas do Senado, indica algumas situações curiosas.

PT

O PT padece da falta de quadros. Fora Natalia Benevides, que cresce, porém restrita a competição proporcional, o partido gira em torno de Fátima. A opção para governo do secretário Cadu Xavier é um “arranjo” para atrair alianças e colocá-lo como vice ou outra posição. Observe-se, que isso ocorre, não por incapacidade pessoal do candidato Cadu, que inegavelmente é um excelente economista, mas carece de vivência e respaldo político.

Nas últimas horas, surge a notícia de que Carlos Eduardo Alves voltaria a ter aliança com o PT, disputando o senado. Isto ocorrendo, seria um bom reforço, na dobradinha com Fátima, cujo nome não pode ser subestimado, diante da grande penetração eleitoral no interior do estado.

O ex-senador Jean Paul Prates, um quadro competente, até agora é escanteado pelo PT.

Oposição

O cenário geral favorece a oposição, em termos de perspectivas. Na chapa proporcional, os sinais são de ampla vantagem oposicionista. Entretanto, esse favoritismo poderá sofrer alterações, em função das posições do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que manobra com eficiência as lideranças estaduais, a partir de acordos com seus “pares”.

Para governo do Estado há dois nomes: Allyson Bezerra e Rogério Marinho. O prefeito de Mossoró lança-se como a “renovação de quadros” e não tem demonstrado intenção de fechar acordos rígidos, preferindo captar até alas oposicionistas. O senador Rogério Marinho, inegavelmente preparado para governar o RN, posiciona-se razoavelmente nas pesquisas e já aspira uma vice-presidência da República na chapa bolsonarista.

Na disputa do Senado, senador Styvenson Valentim, um aliado recente do grupo, lidera as pesquisas, as quais, entretanto, revelam apenas menos de um quarto da preferência do eleitorado. A grande maioria do eleitorado não se pronunciou sobre preferências do Senado.

O ex-prefeito Álvaro Dias seria o nome natural para uma das vagas do senado. Mas, parece faltar-lhe apoio. A atual senadora Zenaide Maia gravita entre as duas alas em disputa.

Com essa fotografia atual, a eleição de 2026 no RN, desenha-se imprevisível. Tudo poderá acontecer. Inclusive, nada.

Curtinhas

Filme

Frase

Os dois lados de Trump

Trump adota tons radicalmente diferentes em público e privado. Nas Nações Unidas, os líderes mundiais puderam ver os dois lados do presidente Trump: belicoso em público e muito mais conciliador em particular.

Doação dos mais ricos

A herdeira da Disney, Abigail Disney, defendeu a criação de um imposto sobre os mais ricos, afirmando que é insano bilionários se apegarem à sua fortuna. Ela faz parte de um grupo de ultrarricos que se comprometeram a doar suas vastas fortunas.

O nome certo (I)

Parece que está havendo recuo. Bolsonaro já teria decidido conversar com o governador Tarcísio de Freitas e admitido que ele seria o candidato à sucessão presidencial.

O nome certo (II)

A conversa poderá ser na próxima segunda feira, quando o governador de SP foi autorizado a visitar o ex-presidente em Brasília.

Lula comemora

Lula comemorou a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Lula, “aquilo que parecia impossível aconteceu”.

Filho prejudica o pai

Bolsonaro externou a aliados que o visitaram recentemente sua insatisfação com as manifestações públicas do seu filho Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente avalia que o filho está “falando muito” e que, a cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o pai.

