Foto de Lula e Trump gera 678 mil menções e ultrapassa recorde da imagem de sunga com Janja, aponta Quaest

A foto do presidente Lula (PT) ao lado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante encontro em Kuala Lumpur, na Malásia, alcançou 72 milhões de visualizações e 678 mil menções nas redes sociais, segundo levantamento da Quaest.

De acordo com o instituto, a publicação superou a imagem de agosto de 2021, em que Lula aparece de sunga, abraçado à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que registrou 65 milhões de visualizações, 4,6 milhões de menções nas redes sociais

A pesquisa aponta ainda que o registro feito pelo fotógrafo Ricardo Stuckert teve o maior engajamento do mês nos perfis oficiais do presidente.

É resultado da guerra de narrativas. A direita tentando emplacar a menção à Bolsonaro. A esquerda tentando comemorar a virada. A maioria observando”, avalia Felipe Nunes, diretor do instituto. “O encontro Lula–Trump mostra que a diplomacia do século XXI acontece nas redes e nas mesas de negociação. A foto publicada e amplamente visualizada é um exemplo claro da política como imagem, que mesmo sem legenda fala sobre o que aconteceu. O sorriso, a postura, o aperto de mão, tudo é simbólico”.

Veja os números da foto Lula-Trump:

Instagram

1 milhão de curtidas;

65,8 mil comentários.

Facebook

92 mil curtidas;

17,4 mil comentários;

12 mil compartilhamentos.

X (Twitter)

90 mil curtidas;

3,6 mil comentários;

12 mil compartilhamentos.

TikTok

14,4 mil curtidas;

617 comentários;

991 compartilhamentos.

De acordo com a Quaest, 54% das menções à imagem foram neutras, 26% positivas e 20% negativas.

O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 27 de outubro de 2025 com base em monitoramento de menções sobre o encontro de Lula e Trump nas principais redes — X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok, Reddit e YouTube — e em portais de notícias.