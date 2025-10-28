Foto de Lula e Trump gera 678 mil menções e ultrapassa recorde da imagem de sunga com Janja, aponta Quaest
A foto do presidente Lula (PT) ao lado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante encontro em Kuala Lumpur, na Malásia, alcançou 72 milhões de visualizações e 678 mil menções nas redes sociais, segundo levantamento da Quaest.
De acordo com o instituto, a publicação superou a imagem de agosto de 2021, em que Lula aparece de sunga, abraçado à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que registrou 65 milhões de visualizações, 4,6 milhões de menções nas redes sociais
A pesquisa aponta ainda que o registro feito pelo fotógrafo Ricardo Stuckert teve o maior engajamento do mês nos perfis oficiais do presidente.
É resultado da guerra de narrativas. A direita tentando emplacar a menção à Bolsonaro. A esquerda tentando comemorar a virada. A maioria observando”, avalia Felipe Nunes, diretor do instituto. “O encontro Lula–Trump mostra que a diplomacia do século XXI acontece nas redes e nas mesas de negociação. A foto publicada e amplamente visualizada é um exemplo claro da política como imagem, que mesmo sem legenda fala sobre o que aconteceu. O sorriso, a postura, o aperto de mão, tudo é simbólico”.
Veja os números da foto Lula-Trump:
1 milhão de curtidas;
65,8 mil comentários.
92 mil curtidas;
17,4 mil comentários;
12 mil compartilhamentos.
X (Twitter)
90 mil curtidas;
3,6 mil comentários;
12 mil compartilhamentos.
TikTok
14,4 mil curtidas;
617 comentários;
991 compartilhamentos.
De acordo com a Quaest, 54% das menções à imagem foram neutras, 26% positivas e 20% negativas.
O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 27 de outubro de 2025 com base em monitoramento de menções sobre o encontro de Lula e Trump nas principais redes — X (Twitter), Instagram, Facebook, TikTok, Reddit e YouTube — e em portais de notícias.