Fortaleza vence Clássico-Rei e se garante nas semifinais do Cearense

O Fortaleza levou a melhor no primeiro Clássico-Rei da edição 2021 do Campeonato Cearense. Neste sábado (15), o Leão do Pici venceu o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão pela sexta e penúltima rodada da segunda fase e assegurou vaga antecipada às semifinais do Estadual.

O Tricolor assumiu a liderança com os mesmos 14 pontos do Ferroviário, ficando à frente pelo saldo de gols (12 a nove), e não pode mais ser alcançado pelo Pacajus, primeiro time fora da zona de classificação, que soma nove pontos e ocupa o quinto lugar. O Vozão permanece com dez pontos, na quarta posição, e ainda precisa confirmar presença no mata-mata.

O duelo foi equilibrado e muito brigado, mas com poucas chances claras. O Fortaleza soube aproveitar melhor as que teve. Aos 37 minutos, Wellington Paulista cruzou pela direita e o também atacante David, de cabeça, abriu o placar para o time do argentino Juan Pablo Vojvoda, que comandou pela primeira vez o Tricolor em um clássico. Aos nove minutos da etapa final, o volante Matheus Jussa arriscou de longe, a bola desviou no zagueiro Jordan e saiu do alcance do goleiro Richard, balançando as redes. Nos acréscimos, o lateral Gabriel Dias acertou o travessão, na melhor oportunidade do Ceará na partida.

Pela sétima e última rodada da segunda fase, o Fortaleza recebe o Icasa nesta segunda-feira (17), às 15h30 (horário de Brasília), no Castelão. No mesmo dia e horário, o Ceará encara o Atlético-CE no estádio Carlos de Alencar Filho, o Vovozão, na capital. O Vozão têm que ganhar para não ter que depender do resultado do Pacajus, que recebe o Ferroviário no estádio João Ronaldo, o Ronaldão, em Pacajus (CE), também na segunda, às 15h30. O Atlético está uma posição à frente dos alvinegros, com 11 pontos, e se classifica com um empate.

Agência Brasil