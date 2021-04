Forças de segurança pública do RN recebem 160 novos radiocomunicadores

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte está recebendo 160 novos radiocomunicadores HT (Hand-Talk) – intercomunicadores portáteis que realizam comunicação de maneira rápida e segura. Os equipamentos complementam uma remessa de 1.680 baterias que foram entregues às forças de segurança no final de março.

Segundo o titular da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo Silva, os novos rádios e as novas baterias serão utilizados para melhorar a eficiência dos radiocomunicadores que já estão em uso e que fazem parte dos equipamentos do dia a dia das equipes operacionais.

“São equipamentos modernos e seguros, ou seja, que possuem uma tecnologia digital e criptografada”, enfatizou o coronel Araújo.

Ainda de acordo com o secretário, os equipamentos que estão sendo entregues às forças de segurança do RN foram adquiridos por meio de parte dos recursos das emendas parlamentares coletivas dos deputados federais e senadores do RN, que destinaram cerca de R$ 40 milhões para a segurança pública potiguar.

O convênio foi pactuado em 2019, entre o governo estadual e federal através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a SESED/RN.