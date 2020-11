Força do Povo contesta números de pesquisa “AgoraSei”

A Coligação Força do Povo, que tem a prefeita de Mossoró-RN, Rosalba Ciarlini (PP), como candidata à reeleição, divulgou nota na tarde desta terça-feira (10) em que afirma acreditar que “os números de pesquisa AgoraSei/Difusora, não representam a realidade”. Eis a nota:

“A Coligação Força do Povo vem a toda sociedade mossoroense lançar

protesto por acreditar na completa falta de realidade em números

divulgados por certos institutos de pesquisa, fato que está sendo

noticiado no país inteiro como possível truque de indução da população e

tentativa de influenciar o voto de parte do eleitorado artificialmente,

isso está sendo interpretado não só pela imprensa livre, mas também

acompanhado pela Justiça Eleitoral e, não por acaso, muitas pesquisas

estão sendo impugnadas pela Justiça, inclusive de referido instituto que

divulgará mais uma pesquisa aqui em Mossoró.

A coligação afirma, neste exato momento, antes da divulgação do

instituto AgoraSei, que não acredita em tais números que serão

divulgados porque não reflete em nada o sentimento visto na vida real e

medido em outras pesquisas de opinião e de aprovação da nossa candidata Rosalba Ciarlini. Não por acaso, outros institutos apresentaram um quadro eleitoral mais real e bastante diferente. O que é visto nas ruas

e até por outro instituto que interpretamos como números confiáveis

como o do instituto Sensatus mostrou a liderança de Rosalba Ciarlini e

Jorge e uma diferença gigantesca com os resultados divulgados na

semana passada em outra pesquisa realizada exatamente nos mesmos dias.

Ao nosso ver os números da Sensatus estão muito mais próximo da

realidade, apesar de acreditarmos termos crescido bastante na

preferência popular com a reflexão do eleitor ao longo desta última

semana e certamente a liderança de Rosalba e Jorge deverá ser maior nas

urnas. De forma que a coligação não enxerga representar a verdade em

Mossoró os números da pesquisa AgoraSei e não comentará resultado dessa pesquisa por essa razão. Inclusive esse instituto, está apresentando

resultados muito diferentes de outros institutos em inúmeras cidades

como Pau dos Ferros, além de ter tido pesquisas impugnadas e

questionados na justiça eleitoral em outras duas cidades do RN.

A coligação Força do Povo vem a público afirmar veementemente que,

infelizmente, é nítido e já estão sendo noticiadas em todo o país uma

enormidade de pesquisas que nitidamente não correspondem à realidade e

abrem inúmeras interpretações e até convicções de toda a população de

que não correspondem a verdade e podem estar sendo manipuladas. Ainda

vemos com certa desconfiança um número alto de institutos que nunca

realizaram levantamentos em Mossoró, registrarem pesquisas na reta

final. A cidade já presenciou pesquisas feitas na última hora que não

batiam em nada com a mais importante pesquisa, a das ruas e das urnas

que, dessa vez será em 15 de novembro.

Coligação Força do Povo

Assessoria

CONFIRA AQUI OS NÚMEROS DA PESQUISA