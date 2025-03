Foragido da justiça é preso em Mossoró

Na manhã deste sábado (22), durante patrulhamento no bairro Paredões, a Polícia Militar, através do ROCAM, localizou e prendeu um indivíduo com mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima. O suspeito demonstrou atitude suspeita ao perceber a presença policial. Após abordagem e consulta ao sistema, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto.

O foragido foi conduzido à Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.