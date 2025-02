Foragido da Bahia é preso por uso de documento falso em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) e da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (03), um homem de 34 anos, natural de Feira de Santana, no estado da Bahia, pelo crime de uso de documento falso. Além disso, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de homicídio.

A ação ocorreu nas imediações do centro de Mossoró, após denúncias anônimas informarem que cinco indivíduos estavam comercializando perfumes de procedência duvidosa, possivelmente adquiridos por meio de receptação. Diante das informações, uma equipe da DEFUR foi até o local e conduziu os suspeitos à delegacia para averiguações.

Durante os procedimentos de identificação, um dos homens apresentou um documento de identidade com informações inconsistentes. A equipe da DEFD, em conjunto com a DEFUR, aprofundou a análise e constatou que o documento era falso e que o suspeito estava se passando pelo próprio irmão. Após diligências para a correta identificação, verificou-se que ele era foragido da Justiça pelo crime de homicídio contra um soldado do Corpo de Bombeiros, ocorrido em 2011.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo uso de documento falso, crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de dois a seis anos. Além disso, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Bahia pelo crime de homicídio.

O homem preso em flagrante e outro dos cinco indivíduos, que não apresentaram documentação adequada, foram encaminhados ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para os procedimentos de identificação criminal e demais averiguações.

Após as diligências, os envolvidos foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.