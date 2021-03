Foragido capturado e drogas apreendidas

Por volta das 15h desta segunda-feira (1º), policiais militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas – ROCAM, em patrulhamento na rua Salinas, conjunto Nova Natal, bairro Lagoa Azul, zona Norte de Natal, efetuaram a captura de um foragido de justiça, de 34 anos.

O infrator possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, expedido pela 17° vara criminal da comarca de Natal/RN.

DROGAS

Por volta das 20h20 desta segunda-feira (1º), policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam materiais ilícitos no Mercado da 4, no bairro Alecrim, zona Leste de Natal.

Durante uma incursão no mercado, os suspeitos empreenderam fuga ao perceberem a presença da PM e, em uns dos quiosques, deixaram para trás 28 trouxinhas de cocaína (prontas para venda), 15 trouxinhas de maconha (prontas para venda), 03 tabletes pequenos de maconha, 02 pedras médias de crack, 01 carregador de pistola, 01 triturador de maconha em forma de granada, 01 faca média para o corte dos entorpecentes, 02 rolos de papel filme e vários saquinhos para embalagem de drogas.

Diante do fato, todo o material apreendido foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi realizado o Auto de Exibição e Apreensão.