Fora de casa, Botafogo bate Ceará e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

CNN Brasil

O Botafogo venceu o Ceará por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Chris Ramos e Jeffinho, um em cada tempo, marcaram os gols do triunfo carioca na capital cearense.

A vitória encerra uma sequência negativa de duas derrotas consecutivas do Glorioso na competição. A equipe vinha de tropeços para Internacional (2 a 0) e Flamengo (3 a 0).

Com o resultado, o Fogão se mantém na quinta colocação do Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 29 partidas. O objetivo do clube é conseguir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Para isso, contudo, precisa ultrapassar o Mirassol, 4º colocado com 52 pontos, que venceu o São Paulo nesta rodada.

Já o Ceará amarga o segundo tropeço consecutivo no campeonato. O Vozão vinha de empate decepcionante com o Sport, fora de casa, na rodada passada. A equipe cearense ocupa a 13ª posição, com 35 pontos.

São 7 pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Ceará terá um confronto direto na parte de baixo da tabela. O time de Léo Condé visita o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado (25), às 16h (de Brasília).

O Bota, por sua vez, também encara uma equipe da parte inferior da classificação: o Santos. A partida está marcada para o domingo (26), às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.