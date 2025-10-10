Fome cai no RN, mas 371 mil famílias ainda estão em insegurança alimentar, aponta IBGE

A incidência de fome caiu no Rio Grande do Norte em 2024. A sensação de “insegurança alimentar” – classificação usada pelas autoridades – esteve presente em 29,4% dos domicílios potiguares em 2024, uma queda de 8,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior (33,7%).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira 10 no módulo sobre Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento estima que em 371 mil residências potiguares pelo menos uma pessoa teve percepção de algum grau de insegurança alimentar no período analisado, entre leve, moderado ou grave, com base na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) utilizada na pesquisa.

No ano passado, eram 428 mil famílias nessa situação. Ou seja, de um ano para o outro, ao menos 57 mil famílias saíram da insegurança alimentar.

De acordo com o IBGE, os números da fome caíram em todos os estados do Nordeste. O RN permaneceu com o menor percentual da região. O Piauí segue encabeçando o ranking nordestino, com 39,3% dos seus domicílios em situação de insegurança alimentar no último ano.

Graus de fome

Insegurança alimentar é a falta de acesso contínuo e regular a alimentos nutritivos, seguros e suficientes para a sobrevivência humana, impactando a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas.

A pesquisa classifica a insegurança alimentar em três níveis:

Insegurança alimentar leve: preocupação ou incerteza quanto ao acesso a alimentos e redução da qualidade para não afetar a quantidade;

Insegurança alimentar moderada: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos entre adultos;

Insegurança alimentar grave: falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos também entre menores de 18 anos. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio.