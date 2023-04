Foi publicado o Edital para eleição para o Conselho Tutelar de Tibau

Aqueles interessados em disputar a eleição para Conselheiro Tutelar deverão fazer as inscrições no prédio do COMDICA, no período de 20 de abril a 05 de maio de 2023, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.

O processo eleitoral é aberto a todos os cidadãos maiores e capazes, com reconhecida idoneidade moral, que tenham domicílio eleitoral no município de Tibau, e que atendam aos demais requisitos previstos no edital. A eleição será realizada no dia 01 de Outubro de 2023 e os eleitos serão empossados em 10 de Janeiro de 2024.

O Conselho Tutelar é um órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, atuando em ações preventivas e protetivas. É através do Conselho Tutelar que os direitos das crianças e adolescentes são garantidos, sendo uma instância importante para as famílias e toda a comunidade.