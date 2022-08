“Foda-se seu apoio”, diz Styvenson Valentim para o prefeito de Mossoró

O senador Styvenson Valetim, candidato ao governo do Estado, disse em entrevista ao Via Certa Podcast que mandou quase R$ 4 milhões para cirurgias em Mossoró e reclamou do prefeito Allyson Bezerra.

“Sem prestar contas do dinheiro que mandei não perca seu tempo de ir lá em Brasília, passe para outro gabinete”, afirmou o senador. Styvenson ainda demonstrou não se importar em não receber apoio do prefeito Alysson Bezerra, “foda-se com seu apoio. Tô nem aí pra ele. Nunca cobrei emenda por apoio”, finalizou

Com informações do Blog do BG