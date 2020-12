FNP reúne prefeitos eleitos e reeleitos para detalhar pauta prioritária de 2021

Com o objetivo de detalhar a pauta prioritária dos municípios em 2021, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) realiza, nesta quarta-feira (9), o evento “Conectando Cidades”. Apesar de ser um encontro para líderes de localidades com mais de 80 mil habitantes, a reunião será transmitida ao vivo, pelo Facebook, a partir das 9h.

A programação do evento inclui, entre outras pautas, debates sobre a retomada de investimentos nas cidades para o ano que vem, planejamento para vacinação e retomada do ensino presencial. A FNP também planeja incluir no debate a discussão sobre o tema do financiamento do transporte público urbano, e como parcerias público-privadas (PPPs) e concessões podem viabilizar investimentos nas cidades.