FNF recua sobre cancelamento do Campeonato Potiguar

Nesta terça-feira, 30, após o Governo Estadual liberar os treinamentos de todas as equipes que participam do Campeonato Potiguar 2021, a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) recuou da decisão de cancelar a competição. Em nota, a entidade coloca que “determinou a suspensão da publicação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada para ratificar a decisão de cancelamento do campeonato”.

Na publicação, a FNF ressaltou que “agora aguarda nova decisão, no dia 3 de abril, para que possamos avançar ainda mais com a liberação do retorno das partidas do Campeonato Potiguar, seguindo todos os protocolos de biossegurança estabelecidos pelas autoridades públicas competentes”.

Tanto a federação quanto os clubes participantes esperam que haja a liberação para o retorno do Campeonato Potiguar após o fim do decreto atual, que permite funcionamento apenas das atividades essenciais, nesta sexta-feira (02). A FNF vai esperar um posicionamento oficial para agendar os jogos.