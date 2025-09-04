FNF publica regulamento do Campeonato Potiguar 2ª Divisão

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol publicou, nesta terça-feira (2), o regulamento do Campeonato Potiguar 2ª Divisão 2025. A disputa por vaga na elite do futebol potiguar tem início em 5 de outubro. Dois clubes se classificarão para o Campeonato Potiguar 1ª Divisão 2026.

Alecrim, Baraúnas, Mossoró, Potyguar Seridoense, QFC, Univap e Visão Celeste disputarão a taça 2025. O Campeonato será disputado em duas fases.

Na primeira fase, os clubes formarão um grupo único e jogarão entre si em jogos apenas de ida. Os quatro primeiros colocados avançam à segunda fase, o quadrangular final. Nesta segunda fase, os clubes farão confrontos apenas em jogos de ida. Os dois clubes com os melhores aproveitamentos técnicos na primeira fase conquistarão a vantagem de atuar como mandantes em duas partidas. As duas equipes com mais pontos no quadrangular final garantirão acesso à elite do futebol do Rio Grande do Norte em 2026.

O REC conta com a tabela básica da competição. O sorteio dos confrontos foi realizado em 5 de agosto com a presença de representantes de todas as equipes participantes, assegurando a distribuição igualitária dos quantitativos de jogos como mandante e como visitante.

Na primeira rodada, o Potyguar Seridoense receberá o Alecrim. O Mossoró enfrentará o Univap. Visão Celeste e Baraúnas completam a rodada.

Os clubes participantes deverão enviar os laudos técnicos dos estádios de seu mando de campo até 26 de setembro.

Confira Regulamento Específico do Campeonato Potiguar 2ª Divisão 2025