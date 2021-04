FNF define tabela da última rodada do 1º turno do Campeonato Potiguar

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) confirmou nesta quinta-feira (22), as datas, locais e horários dos jogos da última rodada do primeiro turno do Campeonato Estadual. A organização, visando apontar os finalistas da competição, marcou simultaneamente três partidas na quarta-feira (28), às 15h30, entre América-RN x Potiguar, Força e Luz x Globo FC e Assu x ABC.

A entidade também considerou a possibilidade de haver empate entre duas ou mais equipes ao fim da última rodada e decidiu “estabelecer o sorteio como critério de desempate entre duas, três ou mais equipes, após os critérios existentes no art. 6º do Regulamento Específico do Campeonato Estadual”.

Confira a tabela:

. Quarta-feira: 28 de abril

15h30 – América-RN x Potiguar (Arena das Dunas – Natal)

15h30 – Assu x ABC (Edgarzão – Assú)

15h30 – Força e Luz x Globo FC (Frasqueirão – Natal)

. Quinta-feira: 29 de abril

15h – Santa Cruz de Natal x Palmeira (Frasqueirão – Natal)

. Domingo: 2 de maio

16h – Final do primeiro turno