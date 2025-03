FNF anuncia datas da final do Campeonato Potiguar

O departamento técnico da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol anunciou os locais, as datas e horários dos jogos finais do Campeonato Potiguar 2025.

Com o fim da fase semifinal, ABC e América se enfrentarão pelo título em jogos de ida e volta nos próximos dois sábados. O mando do segundo jogo pertence ao clube mais bem colocado na classificação geral do Campeonato, neste caso, o ABC.

América x ABC – 22/03 – 16h – Arena das Dunas

ABC x América – 29/03 – 16h – Frasqueirão

Segundo o regulamento, não haverá vantagem para qualquer uma das equipes na FINAL. Em caso de empate nos pontos alcançados e no saldo de gols ao final dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.