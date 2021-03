FNF anuncia cancelamento do Campeonato Potiguar 2021

Nesta quinta-feira (25), a Federação Norte-rio-grandense de Futebol anunciou cancelamento definitivo do Campeonato Potiguar 2021. A decisão contou com o apoio dos oito clubes que participavam da competição. A medida foi tomada considerando o “insucesso das inúmeras tentativas de sensibilização das autoridades públicas para a necessidade de manutenção da competição”, como consta no comunicado.

O Campeonato Potiguar foi suspenso de 20 de março até 2 de abril, em virtude do decreto estadual que estabeleceu medidas mais rígidas de isolamento social em todo o Rio Grande do Norte para conter o avanço da pandemia. Apenas atividades consideradas essenciais estão autorizadas a funcionar no estado. O futebol não está entre elas.

A FNF fez o anúncio após a liberação por parte do governo estadual para que ABC e América-RN retornassem aos treinos, argumentando que as equipes estão participado de competições regionais e nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol. Com a decisão, Assu, Força e Luz, Globo FC, Palmeira, Potiguar e Santa Cruz de Natal seguiriam proibidos de treinar até o dia 2 de abril.

Na última quarta-feira (24), o governo do RN divulgou uma nota técnica reforçando que o “objetivo do Decreto Estadual foi o de evitar aglomerações de pessoas, por meio de restrições de atividades não essenciais, visando conter a propagação e a disseminação do novo coronavírus, contribuindo para a diminuição no número de infectados e de óbitos”.