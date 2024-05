Fluxo de voos deve crescer 28% no RN e anima trade

O principal aeroporto do Rio Grande do Norte deverá ter um mês de junho mais movimentado que o normal. O Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, apresentará um crescimento de 28% em relação a junho de 2023 e 26% comparado a junho de 2022, totalizando 1.540 voos planejados.

Com 18 ligações, incluindo duas internacionais, o aeroporto espera uma média de 25 chegadas diárias. Paralelamente, o aeroporto de Mossoró também apresenta um aumento significativo, com 8.684 assentos previstos e 126 voos programados para junho de 2024. As rotas de Mossoró incluem destinos como Recife com a Azul, além de Natal e Fortaleza com a VoePASS. A estimativa foi divulgada no Boletim de Inteligência da Emprotur, com dados do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (Sírio), na semana passada.

Para entidades do ramo de turismo os dados positivos representam um papel importante na recuperação do turismo no Estado. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN, Abdon Gosson, diz que para potencializar o resultado é preciso intensificar esforços para fazer com que o turista venha ao RN.

“O turismo é a maior indústria geradora de emprego e renda do nosso Estado. Então, todo o comércio que o envolve, como os setores paralelos, como shoppings, são beneficiados. O turista que nos visita deixa dinheiro aqui e aquece nossa economia, um benefício tanto para o turismo, quanto para todo o estado”, afirma o presidente da Abih-RN.

Abdon Gosson comenta que, com o aumento de número de voos, e, consequentemente de turistas, o Estado poderá ser beneficiado com a chegada de novos equipamentos turísticos, novos hotéis, como também de novas opções de entretenimento. “Precisamos de iniciativas como essa, direcionadas para aquecer o setor e oferecer mais atrativos para os turistas escolherem o nosso RN como destino”, conclui.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do RN, Abav-RN, Luís Leite, também reafirma a importância dos 1500 voos para o turismo e economia local. “É geração de muitos mais empregos diretos e indiretos. Beneficiando hotéis, pousadas, receptivos, ambulantes legalizados e tantos mais. O impacto é enorme na economia de todo estado, abrange o litoral e interior do RN que vem gradativamente crescendo muito com o turismo do sertão potiguar”, comenta.

Com o potencial crescimento do número de turistas no Estado, Luís Leite acredita que tanto a iniciativa privada, quanto governos municipal e estadual irão se beneficiar, mas é preciso investir em serviços básicos para receber esse maior número de pessoas. “Só esperamos que todos façam a lição de casa que é estruturar o estado e os municípios com infraestrutura de estradas e segurança. Reciclar esses prestadores de serviços para prestarem um melhor serviço em todas as suas áreas de atuação”, reforça o vice-presidente da Abav-RN.

De acordo com o presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística do Estado, Emprotur, Raoni Fernandes, “esse aumento representa uma melhora na oferta de assentos em diversos mercados emissores, validando nosso diálogo contínuo com as companhias aéreas sobre o potencial turístico do estado. Essa expansão reflete tanto o crescimento do fluxo turístico quanto o diferencial de nossos produtos ofertados”.