Fluminense x Chelsea: Renato mudará escalação pela sexta vez no Mundial

A campanha histórica do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes tem um fator curioso. Renato Gaúcho não conseguiu repetir a escalação em nenhuma das cinco partidas do clube na competição.

Contra o Chelsea não será diferente, já que o zagueiro Freytes e o volante Martinelli, titulares nas quartas de final, estão suspensos. A dupla estava pendurada e foi advertida com cartão amarelo diante do Al-Hilal.

“Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra, continua o ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo. O jogador que entrar no lugar do Freytes e do Martinelli não me preocupa”, disse Renato Gaúcho.

Os cartões zeram na semifinal, ou seja, caso avance para a grande decisão, Renato Portaluppi só precisará se preocupar se um jogador do Fluminense for expulso contra o Chelsea.

Para o lugar de Freytes, o comandante deve escalar Ignácio, que vem fazendo boa Copa do Mundo de Clubes, enquanto Facundo Bernal entra na vaga de Martinelli. Se optar por mudar o esquema tático, Canobbio pode pintar no time titular.

Fluminense e Chelsea se enfrentam na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Veja todas as escalações do Fluminense no Mundial de Clubes

vs Borussia Dortmund: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Arias, Everaldo.

vs Ulsan HD: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hércules, Ganso; Serna, Arias, Cano.

vs Mamelodi Sundowns: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Arias, Cano.

vs Inter de Milão: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Renê; Arias e Cano.

vs Al-Hilal: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Fuentes Arias e Cano.