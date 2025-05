Fluminense goleia para avançar às oitavas da Copa do Brasil

Agência Brasil

O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a classificação veio com uma boa vitória, de 4 a 1, sobre a Aparecidense, na noite desta quarta-feira (21) no estádio Nacional, em Brasília.

Apesar de entrar em campo em situação confortável, após triunfar por 1 a 0 no confronto de ida da terceira fase da competição, a equipe das Laranjeiras começou tomando um susto na noite desta quarta, quando o zagueiro Wellington Carvalho aproveitou cobrança de escanteio para abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo.

Porém, ao ficar em desvantagem a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho começou a forçar mais as jogadas ofensivas, e conseguiu a virada antes do intervalo, com um gol do lateral Samuel Xavier aos 40 minutos e outro do atacante Everaldo seis minutos depois.

Na etapa final o Fluminense tomou conta de vez da partida e sacramentou a vitória e a classificação graças a um gol-contra de Vanderley aos 18 minutos e a um belo chute de Ganso aos 25 minutos.