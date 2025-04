Fluminense e Santos jogam pelo Brasileirão

CNN Brasil

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (13), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro: Fluminense e Santos se enfrentam em um duelo que pode marcar o retorno de Neymar aos gramados.​

Após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o afastou da semifinal do Campeonato Paulista e dos primeiros jogos do Brasileirão, Neymar participou de um amistoso contra o Água Santa na última quinta-feira (10).

Apesar da expectativa, o técnico Pedro Caixinha adota cautela quanto à utilização do camisa 10. No treino tático de sexta-feira (11), Neymar atuou entre os reservas, indicando que deve iniciar a partida no banco de suplentes.

O Santos busca sua primeira vitória no campeonato, após um empate e uma derrota nas rodadas iniciais. A possível presença de Neymar pode ser o impulso necessário para a equipe, que atualmente se encontra próxima da zona de rebaixamento.

Do lado do Fluminense, a equipe quer embalar a segunda vitória na competição, após triunfar sobre o RB Bragantino. De comando novo, o Tricolor das Laranjeiras chega no embalo da goleada, por 5 a 0, contra o GV San José, pela Copa Sul-Americana.