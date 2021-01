Floresta vence América-RN e fica perto de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Com a vitória, o Floresta vai para o segundo duelo com a vantagem do empate e pode perder por um gol de diferença. O América-RN precisa vencer por três gols para conquistar o acesso ou por dois gols para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O reencontro será na Arena das Dunas, às 16h, no domingo (10). Quem vencer no agregado avança para as semifinais da Série D e garante vaga na Série C do Campeonato Brasileiro.