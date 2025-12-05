Flávio Bolsonaro confirma candidatura à Presidência em 2026 após escolha do pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que assume a “missão de dar continuidade” ao projeto da direita com “grande responsabilidade”.

“Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada”, escreveu.

A indicação de Jair Bolsonaro pelo filho mais velho enfrenta resistências dentro da direita e também na família do ex-presidente. Aliados da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rejeitam a escolha. O movimento também gerou incômodo entre políticos próximos do ex-presidente e integrantes do PL.

A decisão ocorre durante uma crise interna no clã Bolsonaro. O impasse começou após o diretório do PL no Ceará declarar apoio a uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB). No domingo (30), Michelle Bolsonaro criticou publicamente o partido pela posição adotada no estado.

A tensão aumentou quando o confronto passou a envolver Michelle e os filhos de Jair Bolsonaro. As falas da ex-primeira-dama geraram reação pública dos enteados. Após reunião do PL nesta terça-feira (2), a sigla anunciou a suspensão do apoio a Ciro Gomes.