Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Carioca

CNN Brasil

O Maracanã será palco de mais um clássico carioca neste domingo (16), quando Flamengo e Fluminense se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

A transmissão do confronto será realizada pela TV Globo, pela Band, pelo SporTV, pelo Premiere e pelo Canal GOAT (YouTube), além de ter tempo real da CNN Esportes.

No jogo da ida, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Fluminense e, por isso, tem a vantagem do empate nesta partida. Em caso de vitória do Flu por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Onde assistir a Flamengo x Fluminense

TV: TV Globo, Band, SporTV e Premiere

TV Globo, Band, SporTV e Premiere Streaming: Canal GOAT (YouTube)

Canal GOAT (YouTube) Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Flamengo x Fluminense