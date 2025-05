Flamengo vence Palmeiras e encosta na liderança do Brasileirão

ESPN Brasil

Em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistou um resultado espetacular neste domingo (25). Mesmo jogando no Allianz Parque lotado por 41.075 torcedores, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 2 a 0, em duelo pela 10ª rodada, e embolou de vez a briga pela ponta da tabela.

A partida teve um pênalti para cada lado. O Verdão desperdiçou o seu, no 1º tempo, com Piquerez batendo para fácil defesa de Rossi. O Mengão, por outro lado, aproveitou na etapa complementar, com Arrascaeta vencendo Weverton para abrir o placar para cariocas em São Paulo. Nos minutos finais, Ayrton Lucas fechou a conta.

O uruguaio, aliás, voltou a ser carrasco do Alviverde, em cima de quem gosta de marcar. Com a camisa rubro-negra, são agora sete gols, além de quatro assistências.

Com o resultado, o Palmeiras para nos 22 pontos e ainda está na liderança, mas vê o Flamengo encostar com 21, ficando em 2º lugar e “fungando no cangote” do rival.

Red Bull Bragantino e Cruzeiro, ambos com 17 pontos, ainda podem fazer a aproximação na sequência da rodada, caso vençam suas partidas.

Em campo, a partida já começou com uma grande polêmica no Allianz Parque.

Aos 10 minutos, Facundo Torres cruzou para a área e a bola explodiu no braço de Varela, com o árbitro Ramon Abatti Abel marcando pênalti.

No entanto, o juiz foi chamado ao VAR para revisão, já que Varela estava no limite da divisão da área. Com isso, ele teve que decidir entre ratificar a penalidade ou cancelar.

Depois de longa análise, Abati Abel confirmou sua decisão e deu o pênati para o Alviverde. Mas de nada adiantou a discussão, já que Piquerez bateu muito mal e Rossi defendeu com facilidade.

Mais tarde, mais polêmica: aos 40 minutos, Lucas Evangelista levantou na área e Vitor Roque caiu pedindo empurrão de Alex Sandro em suas costas.

Os atletas alviverdes reclamaram bastante pedindo outra revisão para pênalti, mas o VAR não chamou e o juiz principal também mandou seguir.

Nos acréscimos, seguiram as reclamações: depois de levantamento na área alviverde, Weverton saiu com joelho levantando e trombou em Léo Ortiz, que caiu também pedindo pênalti.

Após minutos de brigas e conversas, nada foi marcado. Com isso, o primeiro tempo acabou sem maiores emoções.

A segunda etapa seguia insossa e sem grandes chances até os 23 minutos, quando Arrascaeta driblou Murilo, foi agarrado e caiu na área clamando penalidade.

Mais uma vez, Ramon Abatti Abel foi ao VAR, analisou por vários minutos e marcou a falta a favor do Rubro-Negro.

O próprio Arrascaeta pediu a bola e bateu com segurança, no meio do gol, para abrir o placar para os visitantes e comemorar muito.