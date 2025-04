Flamengo tem a melhor defesa de 2025 entre os clubes da Série A; veja números

Não é de hoje que o Flamengo vem bem na defesa. Ano passado, o clube foi campeão do Carioca e da Copa do Brasil com a melhor defesa da história de ambas as competições. Sendo um dos frutos do trabalho de Tite, Filipe Luís deu prosseguimento na metodologia e firmou a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Na lateral, Wesley manteve o nível, enquanto Pulgar virou um dos pilares do meio-campo.