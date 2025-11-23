Flamengo pode ser campeão brasileiro na próxima rodada; veja cenário

CNN Brasil

O Flamengo está muito próximo de confirmar o título do Campeonato Brasileiro 2025. Depois de vencer o Red Bull Bragantino, neste sábado (22), o Rubro-Negro visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, na terça-feira (25) às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do torneio.

A vitória levou o Flamengo aos 74 pontos e agora tem quatro pontos na frente do vice-líder Palmeiras, que tropeçou diante do Fluminense.

Para levantar o troféu na casa do Galo, o Flamengo precisa vencer a partida. A vitória precisa ser combinada com uma derrota do Palmeiras. A equipe paulista visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo dia e horário.

Com isso, o Flamengo chegaria aos 77 pontos e o Palmeiras estacionaria nos 70 pontos. O título seria confirmado pois restarão apenas seis pontos na disputa do torneio.

Dois títulos em uma semana

A semana do flamenguista pode terminar com dois títulos em uma semana. Além da possibilidade de título nacional, o Flamengo decide a Copa Libertadores no próximo sábado (29). O time enfrentará o Palmeiras, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O título continental é disputado em jogo único.