Flamengo perde para Athletico-PR em jogo com vaias e expulsão de Gabigol

O Athletico Paranaense passou por cima do Flamengo e venceu por 3 a 0 na noite dessa quarta-feira (13) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo.

Cacá abriu o placar para o time visitante aos 21 minutos do primeiro tempo. A partir disso, o time paranaense teve amplo domínio da partida, o que gerou críticas e vaias ao treinador rubro-negro Jorge Sampaoli. Alex Santana e Vitor Bueno marcaram os outros gols do Furacão.

O time paranaense que nada tem a ver com o momento instável dos flamenguistas, superou desfalques importantes e somou três pontos importantes, indo aos 37.

A atenção do Flamengo agora volta-se para a Copa do Brasil. No domingo (17), recebe o São Paulo, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final. A partida decisiva, no Morumbi, será no dia 24 de setembro.

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta (20): visita o Goiás, no Serrinha. Já o Furacão recebe o Internacional, na quinta (21), na Ligga Arena.

Flamengo no improviso

Sem alguns dos melhores jogadores do Flamengo na temporada – como Ayrton Lucas, Arrascaeta e Bruno Henrique -, Sampaoli montou um time repleto de novidades na volta da Data Fifa. David Luiz foi como volante, tendo Allan como opção no banco. Já Thiago Maia apareceu como lateral-esquerdo.

Os primeiros minutos foram de marcação alta e ocupação do campo de ataque, mas o Flamengo só criou, de fato, um lance de perigo. Aos dois, Gabi recebeu de Pedro e chutou para defesa de Léo Linck.

A partir dos 10 minutos, o Athletico entrou no jogo e passou a aproveitar os erros para criar chances claras. E, vale destacar, que Wesley Carvalho não tinha Bento, Vitor Roque, Canobbio e Fernandinho.

Furacão na frente!

Os perigosos passes entre Matheus Cunha e os zagueiros logo deram ao Athletico a primeira grande chance. O goleiro errou, mas o chute de Vitor Bueno parou em Léo Pereira. Três minutos depois, aos 21, David Luiz e Thiago Maia se enrolaram, e Cunha se redimiu ao sair bem, no pé de Cuello, e evitou o gol.

O gol parecia questão de tempo e veio aos 26. O Furacão bateu escanteio curto, com a bola voltando quase até a intermediária. De longe, Vitor Bueno arriscou a finalização, que desviou em Pedro e complicou Cunha. No rebote do goleiro, Cacá, sozinho na área, empurrou para o gol: Furacão na frente!

Logo após abrir o placar. o Furacão teve nova chance, com Madson completando cruzamento de Vitor Bueno, mas Cunha defendeu. O jogo seguiu com raras chances. O Athletico, com posse de bola crescente, só foi ameaçado aos 44, quando Léo Pereira cabeceou e Madson salvou em cima da linha.

Allan entra e sai

Na volta do intervalo, Sampaoli buscou consertar os próprios erros. Sacou David Luiz e Victor Hugo para as entradas de Allan e Everton Ribeiro. O panorama do jogo pouco mudou, com o Athletico valorizando a posse de bola mesmo em momentos que poderia acelerar para atacar o adversário.

Foram 16 minutos de poucas emoções até que Allan sentisse dores no pé direito. O volante precisou ser trocado por Igor Jesus. Do outro lado, o Furacão mexeu com Alex Santana na lugar de Hugo Moura.

Gabigol expulso

Pouco participativo no ataque, Gabigol complicou ainda mais a vida do Flamengo ao 19, ao deixar o braço no rosto de Cuello. Inicialmente, o árbitro deu cartão amarelo, mas foi chamado ao VAR e expulsou o camisa 10 do Flamengo. No primeiro tempo, Gabi já havia se envolvido em lance parecido.

Alex Santana liquida o jogo!

A vantagem numérica aumentou ainda mais o controle e a segurança do Athletico em controlar a partida. Aos 38, Alex Santana fechou o “caixão” ao aproveitar mais um vacilo coletivo do Flamengo.

No corte parcial de Léo Pereira, o volante chutou de fora da área e definiu o placar: 2 a 0 aos 38!

A partir daí, as vaias e xingamentos se intensificaram contra o time do Flamengo, com a partida terminando com a posse de bola do Athletico e o irônico grito de “olé” vindo das arquibancadas.

Vitor Bueno faz o terceiro

Já nos acréscimos, o Athletico encontrou a defesa bangunçada do Flamengo e faria o terceiro com Rômulo, mas Everton Ribeiro o derrubou. Após muita demora na revisão de impedimento no VAR, Vitor Bueno foi para a cobrança, aos 51, e bateu sem chances para Matheus Cunha: 3 a 0 e fim de partida!

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Thiago Maia; David Luiz (Allan), Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro – Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico-PR: Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Hugo Moura e Bruno Zapelli (Willian); Vitor Bueno, Cuello (Rômulo) e Pablo – Técnico: Wesley Carvalho.

Gols: Cacá (26’/1ºT), Alex Santana (38’/2ºT) e Vitor Bueno (51’/2ºT), do Athletico.

Cartão amarelo: Wesley e Everton Ribeiro (FLA); Hugo Moura e Alex Santana (ATH).

Cartão vermelho: Gabigol (FLA).

Renda e público: Ainda não divulgado.

Motivo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data e hora: 13 de setembro, às 21h30 (de Brasília).

Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)