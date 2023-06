Flamengo goleia o Aucas e se classifica para as oitavas de final da Libertadores

Globo Esporte

O Flamengo não deu chance para o Aucas e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, com goleada por 4 a 0, diante de 60 mil pessoas no Maracanã, nesta quarta-feira. Como o Racing venceu o Ñublense no outro jogo do Grupo A também por 4 a 0, a equipe argentina ficou na primeira posição, e o Rubro-Negro, na segunda.

Bruno Henrique liderou a vitória do Flamengo com grande atuação, e deixou o seu gol. Pedro, Léo Pereira e Victor Hugo completaram o placar.

Domínio rubro-negro