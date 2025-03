Flamengo: Filipe Luís revela prazo de retorno do atacante Pedro

CNN Brasil

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, revelou qual o eventual prazo para o retorno do atacante Pedro. De acordo com o treinador, o atacante deve retornar em abril.

“Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril”, garantiu o comandante do Flamengo.

Pedro não entra em campo desde o dia 1º de setembro, quando o Flamengo ainda era comandado por Tite. Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado para o Corinthians e ele marcou o gol na derrota por 2 a 1.

Em seguida, Pedro se apresentou à Seleção Brasileira e, no dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Deportivo Táchira, na Venezuela, pela primeira rodada da Copa Libertadores.