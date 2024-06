Flamengo está a cerca de R$ 50 milhões de bater meta de vendas; veja o que já entrou nos cofres

A venda do zagueiro Otávio do Famalicão para o Porto por 12 milhões de euros também garantiu uma importante injeção financeira ao Flamengo, que ficou com 30% da transação: R$ 19 milhões.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em entrevista exclusiva ao ge — Foto: Fred Gomes

Thiago Maia ainda não entra na conta