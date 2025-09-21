Flamengo e Vasco disputam clássico pelo Campeonato Brasileiro

CNN Brasil

Neste domingo (21), Flamengo e Vasco se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os times de Filipe Luís e Fernando Diniz, respectivamente, têm objetivos distintos na Série A.

A bola rola às 17h30 (de Brasília) no Estádio do Maracanã.

A situação na Série A

O Flamengo entra na rodada para defender a liderança isolada do Brasileirão. Com 50 pontos em 22 jogos, o Rubro-Negro tem o melhor ataque e a melhor defesa da Série A.

O Vasco, com 23 pontos em 22 jogos, está na 15ª posição, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Flamengo com força máxima

Apesar do clássico acontecer entre as partidas das quartas de final da Libertadores, Filipe Luís deve escalar o que tem de melhor à disposição contra o Vasco neste domingo (21) pela manutenção da liderança.

A dúvida ficam por conta de Saúl, que deixou o jogo com o Estudiantes, na quinta (18), com dores no pé esquerdo. Caso o espanhol não tenha condições, Allan deve ser o titular.

Alex Sandro e Jorginho, recuperados de problemas musculares, vivem a expectativa pelos retornos aos jogos. Erick Pulgar segue realizando trabalho de fisioterapia.

Dupla de reforços na zaga do Vasco

Lucas Freitas, suspenso, Lucas Piton e Tchê Tchê, lesionados, são as baixas para Fernando Diniz montar o Vasco contra o Flamengo.

Neste cenário, Robert Renan e Cuesta, reforços para o segundo semestre, devem formar dupla titular na zaga pela primeira vez.

Fechando a linha defensiva, Puma Rodriguez vem sendo improvisado no lado esquerdo na ausência de Piton, com Paulo Henrique na direita.

Flamengo x Vasco

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Saúl), De La Cruz e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.