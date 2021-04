Flamengo é campeão da Taça Guanabara

O (24) à noite no Maracanã terminou com mais um título para o Flamengo, a 23ª Taça Guanabara da história do clube. Os Rubro-Negros ganharam do Volta Redonda por 2 a 1 e chegaram a 23 pontos. O Tricolor da Cidade do Aço, que até então liderava o campeonato com 21, também foi ultrapassado pela Portuguesa (22), que derrotou por 4 a 2 o Boavista. Caso o Fluminense vença o Madureira neste (25), o Voltaço pode voltar a enfrentar o Fla nas semifinais da competição.

Pensando na partida da próxima ça-feira (27) pela Libertadores da América, o técnico Rogério Ceni escalou um time misto de reservas e titulares. Mesmo assim, a equipe veio ofensiva com Pedro e Gabriel juntos no ataque, mas quem marcou foi Michael. Aos 45, o atacante recebeu passe do zagueiro Gustavo Henrique e assinalou o primeiro gol dele na temporada. A reação veio imediata ainda nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49, com Bruno Barra. O volante aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e deixou tudo igual no placar.

Na etapa final, coube a Vitinho colocar o Rubro-Negro novamente na frente. Aos 17, o meia recebeu a bola da entrada área e com um bonito chute venceu o goleiro Andrey. Até então mais fechado, o time do treinador Neto Colluci lançou-se ao ataque no final, porém, não conseguiu mudar o rumo da Taça Guanabara que segue para a Gávea. O título também garante a vantagem do empate e do mando de campo nas semifinais do Estadual do Rio.

Enquanto aguarda definição do adversário da semifinal do Campeonato Carioca, que vai depender do resultado entre Fluminense e Madureira, o Flamengo recebe o chileno Unión La Calera pela rodada da Libertadores, às 19h15.