Flamengo e Botafogo brigam hoje(02) pelo título da Supercopa em Belém

Arte Metrópoles

O Botafogo enfrenta o Flamengo neste domingo em busca da conquista em Supercopa do Brasil. Os times vão a campo no gramado do Mangueirão a partir de 16:00h.

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Ramon Abatti Abel, e pelos assistentes Neuza Ines Back e Guilherme Dias Camilo.

Desde 2020, a Supercopa Rei marca o início oficial do futebol brasileiro. Neste domingo (3/2), a sétima edição do torneio promete um grande clássico: o Botafogo, atual campeão brasileiro, encara o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil de 2024. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).

O Botafogo disputa a Supercopa pela primeira vez na história. Quando foi campeão do Brasileirão em 1995, não houve a competição no ano seguinte. Já o Flamengo é o maior vencedor, com duas conquistas. O Rubro-Negro ainda tem três vices.

Botafogo e Flamengo já se enfrentaram em decisões em 12 oportunidades. E em uma delas estava valendo título nacional, há 33 anos.

Em 1992, as duas equipes se encontraram na final do Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, mais de 100 mil torcedores foram ao Maracanã e viram um show do Flamengo. Comandado por Júnior, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, gols do próprio Júnior, Nélio e Gaúcho.

No jogo de volta, o Maracanã estava lotado mais uma vez, com 122 mil torcedores. O Flamengo abriu 2 a 0, novamente com um gol de Júnior e outro de Júlio César. Pichetti e Valdeir empataram para o Botafogo, mas o Rubro-Negro se sagrou campeão e levantou o trofeu de campeão brasileiro pela quarta vez na história.

No histórico geral, a vantagem em decisões é do Flamengo, que venceu o rival oito vezes.

Além do Campeonato Brasileiro de 1992, o time da Gávea também conquistou a Taça Guanabara em 1995 e 2008, da Taça Rio em 1991 e 2009 e o Campeonato Carioca em 2007, 2008 e 2009, enquanto o Botafogo foi campeão da Taça Guanabara de 1968, da Taça Rio de 2010 e do Campeonato Carioca em 1962 e 1969.

Metrópoles