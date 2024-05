Flamengo anuncia vaga inusitada de emprego no LinkedIn

O Flamengo quer a contratação de um historiador para o seu quadro de funcionários. A vaga inusitada foi publicada pelo perfil do clube carioca no LinkedIn, maior rede profissional e de negócios do mundo.

De acordo com a publicação, o clube busca um historiador pleno para “atuar na pesquisa e produção de conteúdo sobre a História do Clube de Regatas do Flamengo“. O profissional contratado será responsável por pesquisas e subsidiar o recém-inaugurado Museu Flamengo, além de outras áreas do clube.

Além de pesquisa e suporte para as que já estão em desenvolvimento, o clube ainda atribui outras funções ao profissional que será contratado: elaboração de conteúdos, atualizar a base de dados do clube, expansão da história do Flamengo, além da revisão de conteúdos históricos.

Os requisitos necessários para a vaga são: ensino superior ou pós-graduação em história, pesquisa em história e memória do esporte e/ou patrimônio esportivo. A vag já conta com mais de 200 candidaturas.