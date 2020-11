Flamengo anuncia saída do técnico Domènec Torrent após goleada contra o Atlético-MG

Não deu para segurar, após dois jogos decepcionantes e duas goleadas seguidas, contra São Paulo (4×1) e Atlético-MG (4×0), a diretoria do Flamengo anunciou nesta segunda-feira (09), a saída do técnico catalão Domènec Torrent.

No jogo deste domingo (08), o Flamengo deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro e caiu para terceira colocação. Mesmo com um aproveitamento superior a 60%, desde que assumiu em julho deste ano, Dome não resistiu às pressões internas e externas e deixa o clube carioca com um repertório de 14 vitórias, 4 empates, 6 derrotas 36 gols sofridos e 42 convertidos.

Um dos nomes já cogitados para substituir Dome é do atual técnico do Fortaleza, Rogério Ceni.