Flamengo anuncia a contratação de Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid

Agora é oficial: Samuel Lino é do Flamengo. O atacante de 25 anos, ex-Atlético de Madrid, foi anunciado como reforço rubro-negro nesta terça-feira (29), com contrato até dezembro de 2029.

De acordo com fontes, o clube carioca pagará 22 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões) ao clube espanhol em três parcelas. A ESPN apurou que uma das parcelas será enviada de imediato, enquanto as duas restantes ficarão para 2026.

Ainda há diversos bônus previstos no contrato, que podem fazer a negociação chegar a um total de 25 milhões de euros (pouco mais de R$ 163 milhões).

O jogador desembarcou no Brasil na manhã desta terça-feira (29) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e se reuniu no CT Jorge Helal com José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, antes de ser oficializado. No Rubro-Negro, Lino usará a camisa de número 16.

“É uma nova aventura para mim, mas espero começar a retribuir logo a confiança que vocês depositaram em mim”, disse o novo reforço no vídeo do anúncio da sua contratação.

O Atlético de Madrid também se despediu do brasileiro e desejou boa sorte no Rubro-Negro. “Do nosso clube, desejamos a você muito sucesso em todos os seus futuros empreendimentos profissionais e pessoais.”

Samuel Lino estava no Atleti desde 2023/24, quando chegou após ser contratado do Valencia. Em duas temporadas, foram 93 partidas com a camisa colchonera, com 12 gols e 16 assistências.

Depois do Mundial de Clubes, porém, o brasileiro passou a treinar em grupo separado na equipe de Madri, e a ESPN informou que ele seria negociado em caso de uma boa oferta.

Lino também atraiu interesse de times da Premier League e do Napoli, da Itália. No entanto, o projeto do Flamengo e o técnico Filipe Luís convenceram o ponta a retornar ao futebol brasileiro.

No país natal, Samuel passou pela base do próprio Fla e atuou também pelo São Bernardo antes de ir para o Gil Vicente, de Portugal.

No futebol português, o ponta estourou a partir da temporada 2020/21, chamando posteriormente a atenção do Valencia e indo atuar em LALIGA.

O atacante será o 2º reforço vindo do ex-time de Filipe Luís na Espanha, após a chegada do meio-campista Saúl.