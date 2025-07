Flamengo acerta contratação de Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid

CNN Brasil

O Flamengo acertou a contratação de Saúl Ñíguez, meio-campista do Atlético de Madrid. Serão três anos de contrato.

O jogador é esperado no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (22). No dia seguinte, realiza exames médicos e assina em definitivo com o Rubro-Negro carioca, como informou primeiro o UOL. A negociação já é dada como sacramentada por ambas as partes. Só um desastre tira o espanhol do Flamengo.

O clube carioca não pagará nenhum valor ao Atlético de Madrid, apenas salários e luvas ao jogador. Saúl tinha contrato com os Colchoneros até junho de 2026, mas vai rescindir de maneira amigável após empréstimo frustrado ao Sevilla.

Saúl tinha acordo encaminhado com o Trabzonspor, da Turquia, porém, o acordo melou de última hora. O jogador alegou questões pessoais. Já a CNN apurou que a família não estava animada em se mudar para o país.

Dessa forma, o departamento de futebol do Flamengo agiu rápido e sacramentou a negociação. A reportagem ouviu que José Boto comandou a negociação, com Filipe Luís ciente.

A relação entre o treinador e Saúl também pode ter sido importante para a escolha de jogar no Brasil. Filipe Luís foi companheiro do meio-campista por quatro anos no Atlético de Madrid.

Ele deve se tornar a primeira contratação do Flamengo nesta janela de transferências. Saúl tem 30 anos, sofreu com lesões na carreira e é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar nas mais diversas faixas do campo.