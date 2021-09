FJA prorroga inscrições e aumenta contemplados para Edital de Registro do Patrimônio Vivo do RN

O Governo do Estado, através da Fundação José Augusto (FJA), prorrogou até 24 de setembro o edital para o 3º Concurso Público do Registro do Patrimônio Vivo do RN (RPV-RN) que tem por finalidade o apoio financeiro à preservação dos processos de criação, técnicas, modos de fazer e saberes da Cultura Tradicional e Popular do Estado do Rio Grande do Norte.

Atendendo reivindicação da classe artística, a FJA ampliou mais uma vaga para candidatura de pessoas jurídicas, totalizando três contemplados como Pessoa Jurídica e duas como Pessoas Físicas.

O edital completo pode ser acessado no site oficial na secção “Editais/ Editais Culturais/ Editais Abertos ou acessado pelo link.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas no horário das 8h às 14h, na sede da Fundação José Augusto, Rua Jundiaí, 641, Tirol, Natal/RN, ou enviar o arquivo em PDF ÚNICO para o e-mail: [email protected] com título “Inscrição RPV”.

O concurso para a inscrição no RPV-RN, irá contemplar um total de cinco candidaturas – 2 (duas) Pessoas Naturais e 3 (três) Pessoas Jurídicas, dotadas ou não de personalidade jurídica sem fins lucrativos, com significativa importância para a cultura tradicional e popular norte-rio-grandense, implicando na concessão de bolsas de incentivo financeiro por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Fundação José Augusto (FJA).

Mestres e mestras

O RPV-RN visa estimular e proteger iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e profissional dos mestres e mestras de notório saber, autores, autoras, artistas, grupos e entidades da Cultura Popular e Tradicional do Estado do Rio Grande do Norte, almejando a transmissão de conhecimentos e técnicas para alunos ou aprendizes, através de programas de ensino e aprendizagem apoiados ou executados direta ou indiretamente pela Fundação José Augusto.

As bolsas de incentivo financeiro serão destinadas às pessoas naturais ou jurídicas que tenham alcançado um estágio de reconhecida capacidade profissional ou institucional, escolhidas em decorrência de processo de seleção pública, que levará em consideração as justificativas, os currículos dos candidatos, o mérito e a qualidade dos trabalhos executados pelos postulantes ao RPV-RN.