Fiz um PIX errado, e agora? Dá para cancelar? Saiba como recuperar o dinheiro

“Mas se o banco do fraudador observar que de fato a transação foi por fraude e concorda com o pedido de devolução, o banco retira recursos do fraudador e devolve para o usuário pagador”, conclui Lobo.

O consultor acrescenta ainda que o banco do fraudador não tem a responsabilidade de usar recursos próprios para pagar a vítima do golpe. Por isso, caso a conta do fraudador não tenha dinheiro, o valor não poderá ser devolvido pelo MED e o usuário precisará acionar a Justiça.

É melhor prevenir do que remediar…

Antes que tudo isso aconteça, o advogado Solano de Camargo separou três dicas para você evitar fazer transferências erradas.