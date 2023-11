Fiscalização da Lei Seca autua 41 motoristas no interior do RN

Uma fiscalização realizada pela Operação Lei Seca entre a noite de quarta-feira (1) e início da madrugada desta quinta-feira (2) resultou na autuação de 41 condutores – 24 deles por dirigir sob efeito de álcool. A ação aconteceu em Santa Cruz, na região do Agreste potiguar.

A blitz foi realizada na área central da cidade. Além das autuações, três veículos irregulares foram removidos ao depósito.

Em Natal, uma fiscalização também ocorreu no bairro de Cidade Alta. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), responsável pelas ações, os militares foram surpreendidos por condutores a bordo de motocicletas em alta velocidade, em um “rolezinho”

Os motociclistas ainda tentaram fugir, ao perceberem a presença da polícia, mas foram contidos. Oito veículos foram removidos ao depósito. Durante a blitz, outros quatro condutores também foram notificados por misturar álcool e direção.

Operação Finados

Na manhã desta quinta-feira (2), o CPRE iniciou a Operação Finados em todas as rodovias estaduais do Rio Grande do Norte.

Segundo o comando, serão realizadas barreiras policiais de fiscalização, verificações de documentos obrigatórios e testes de alcoolemia.

“O objetivo maior da missão é a diminuição dos números de acidentes de trânsito com vítimas”, informou o órgão.