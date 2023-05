Final do Campeonato Potiguar Sub-20 será no próximo sábado, 27

FNF

O Campeonato Potiguar Sub-15 2023 chega à final. Santa Cruz e ABC disputam o título em jogo no próximo sábado, 27 de maio, às 8h30 no Estádio Juvenal Lamartine.

A competição 2023 começou com oito clubes: ABC, América, Estrela Potiguar, Fábrica de Craques, Natal, Monte Líbano, Potyguar Seridoense e Santa Cruz.

Ao longo do campeonato, foram 84 gols marcados. Santa Cruz chega à final com o melhor ataque, melhor defesa e artilharia da competição. O Tricolor de Natal liderou a tabela em toda a fase de grupos. Na competição, foram 7 vitórias e 1 empate, com 18 gols marcados. O ABC somou 4 vitórias e 4 empates. Foram 14 gols marcados pelo Alvinegro.

Os jogos tem transmissão ao vivo pela TV FNF. Ao todo, os jogos da categoria já ultrapassam as 87 mil visualizações no canal oficial da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol no YouTube. É a janela de revelação dos jovens talentos do futebol potiguar para o mundo.