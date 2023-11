Fim de semana será de céu nublado e pancadas de chuvas no litoral do RN

A previsão do tempo para este final de semana é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas na região litoral do Rio Grande do Norte. Já no interior do estado, deverá predominar o tempo seco e quente. As informações são do Portal Clima Tempo.

Em Natal, o sábado (11) e o domingo (12), deverão ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre a mínima de 25 ºC e a máxima de 31 °C.

Na cidade de Parnamirim, região Metropolitana de Natal, o sábado será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Para o domingo, estão previstas as mesmas condições meteorológicas. A mínima será de 25º e a máxima poderá chegar aos 31º C.

Em Mossoró, região oeste potiguar, a previsão para este fim de semana é de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima será de 25º C e a máxima poderá chegar a 36º C.

Em Caicó, na região do Seridó potiguar, o sábado deverá ser de sol com algumas nuvens. Não chove. Para o domingo, estão previstas as mesmas condições meteorológicas. A temperatura oscila entre a mínima de 23 ºC e a máxima de 35 °C.

Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Estado, o fim de semana será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura oscila entre a mínima de 26 ºC e a máxima de 38 °C.